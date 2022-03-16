Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден высказался по поводу окончания войны в Украине. Свое мнение глава государства озвучил выступая в среду, 16 марта, в Белом доме.

Он рассказал о военной помощи Украине и отметил, что ситуация в Украине способна перерасти в "долгую и сложную битву".

Также американский лидер заявил, что хотел бы поделиться с согражданами честной оценкой положения в Украине.

"Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой", - заявил глава администрации США.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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