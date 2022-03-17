Анкара готова провести встречу президентов Украины и России - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет ТАС.

Также, по его словам, Россия не возражает против предложения Украины, чтобы одним из гарантов безопасности стала Турция.

Кроме того, турецкие СМИ сообщают, что президент Реджеп Эрдоган, в четверг, 17 марта, поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее у Эрдогана не исключали скорую встречу Зеленского и Путина.

Также мы писали, что в Украине сообщили о подготовке документов для прямых переговоров двух президентов.

Кроме того, сообщалось, что 6 марта Эрдоган поговорил с Путиным о войне в Украине.

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