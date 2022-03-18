Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского, однако при этом в очередной повторил, что конфликт, по мнению альянса, не должен выйти за пределы Украины.

Об этом он сказал в эфире ARD, сообщает Tagesschau.

Столтенберг при этом заявил, что НАТО будет поддерживать Украину финансово.

"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку - Германия играет ключевую роль в этих усилиях", – сказал он.

Также Столтенберг считает, что из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.

Генсек НАТО добавил, что союзники по Альянса тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - сказал Столтенберг.

В то же время, по его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы этот конфликт не вышел не вылился за границы Украины.

Напомним, Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска в Украине, чтобы не допустить войны Альянса с Россией.

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