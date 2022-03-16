Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса едины в решении не размещать войска в Украине или в небе над Украиной, чтобы не допустить вооруженного конфликта между НАТО и Россией.

Об этом Йенс Столтенберг сказал в среду, 16 марта, на пресс-конференции, пишет ТАСС.

"Союзники едины в том, что НАТО не следует размещать силы в Украине или в небе над ней, потому что мы несем ответственность за то, чтобы этот конфликт не распространился за пределы Украины", - заявил генсек.

Столтенберг добавил, что Альянс не планирует развертывать миротворческую деятельность на территории Украины.

На чрезвычайном саммите, который пройдет на следующей неделе, определят необходимые изменения архитектуры безопасности в долгосрочной перспективе.

"На следующей неделе главы государств и правительств стран - союзников Альянса соберутся на чрезвычайный саммит НАТО. Речь пойдет о немедленном ответе на ситуацию вокруг Украины и изменениях, которые мы должны внести в архитектуру нашей безопасности в долгосрочной перспективе", - сказал генсек НАТО.

Кроме того, страны-члены Североатлантического Альянса приняли решение продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь.

"Сегодня министры пришли к согласию о том, что мы должны продолжать предоставлять значительную помощь Украине, это касается военных поставок, финансовой и гуманитарной помощи. Союзники и партнеры НАТО также размещают у себя миллионы украинских беженцев", - подытожил Столтенберг.

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