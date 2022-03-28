В ночь с 27 на 28 марта президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение к украинцам. В нем он заявил, что неделя будет насыщенной с точки зрения переговоров по прекращению войны.

Видео обнародовано в соцсетях.

"Неделя планируется очень насыщенной с дипломатической точки зрения. Поэтому никому не удастся скрыть украинский интерес где-нибудь в политических кабинетах или в бюрократических лазейках", - заявил президент.

Также Зеленский напомнил, что на этой неделе должен пройти новый раунд переговоров с РФ.

"Впереди – и новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат", - сказал Зеленский.

Он напомнил приоритеты Украины на переговорах: "суверенитет и территориальная целостность Украины не подвергаются сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны".

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте и в городах, вчера.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.