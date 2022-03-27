Российские журналисты спросили Зеленского, зачем он посмертно наградил военных с острова Змеиный - которые потом, как сообщалось, живыми попали в плен.

"Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кто были взяты в плен, их поменяли — произошел обмен на пленных Российской Федерации. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, их обменяли. Вот и все. Те, кто погибли, они, честно говоря, герои. А те, кто выжили — ребята, мы обменяли, и все", - ответил Зеленский.

Напомним, что 24 марта Украина вернула по обмену не военных со Змеиного, а 19 гражданских моряков с украинского спасательного судна "Сапфир".

Они шли спасать гарнизон острова Змеиный, но были перехвачены российским флотом.

Также мы писали, что Украина может вернуть домой украинских пограничников с острова "Змеиный".

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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