Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы Российской Федерации неприемлемы для Украины. По его словам, они могут быть приняты лишь в случае уничтожения Украины.

Об этом он сообщил в интервью европейским общественным вещателям, фрагмент которого публикует "Суспильне".

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать", - сказал Зеленский.

Напомним, Россия выставила Украине ряд условий прекращения войны. В их числе нейтральный статус Украины, признание Крыма российским и независимости "ЛДНР". Из всего этого Киев дает понять, что готов лишь на нейтральный статус.

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