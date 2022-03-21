В понедельник, 21 марта, в Украине идет 26-й день войны, которую без объявления начала Россия.
Главные итоги предыдущего дня читайте в нашем материале.
Ниже краткая хроника основных событий дня. Материал обновляется.
21 марта
08.37 В Украине и Франции обсуждают скандальную обложку французского журнала Charlie Hebdo. На днях сатирическое издание вышло с карикатурой, в которой предложило "кататься на украинцах" из-за роста цен на топливо.
Подробности в материале "Страны".
08.30 Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал фото из торгового центра в Киеве, который вчера попал под российский обстрел.
08.20 Утечку аммиака на "Сумыхимпром" ликвидировали. Угрозы жизни и здоровью нет, сообщил глава сумской области.
08.14 В Черниговской области сократили время комендантского часа. Теперь он с 20.00 до 06.00, а был с 18.00.
08.08 Глава Сумской области Дмитрий Живицкий дал подробности по утечке аммиака после обстрела завода "Сумыхимпром".
В результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн.
Состоянием на 05:00 наблюдается незначительная утечка аммиака. В 7:15 его локализовали. Аварийные бригады ГСЧС и завода проводят работы по осаждению аммиачного облака.
Угрозы населению города Сумы нет! Предварительно жертв и пострадавших нет.
07.50 Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ровненской области сообщил губернатор области Виталий Коваль.
07.34 ГосЧС заявляет, что утечка аммиака в Сумах произошла вследствие обстрела завода "Сумыхимпром".
Поврежден один резервуар с газом, незначительная утечка произошла в 5 часов утра.
Угрозы населению нет, сообщают спасатели.
07.00 Такие взрывы идут у побережья Одессы сегодня утром.
06.20 Байден 25 марта приедет в Польшу. Накануне он проведет встречи в Брюсселе - с лидерами ЕС, союзниками по НАТО и странами "Большой семерки".
06.00 На заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.
Область поражения - 2,5 километра, под угрозой село Новоселица, куда идёт ветер.
Причины утечки пока неизвестны.
Аммиак - токсичный, взрывоопасный газ, который легче воздуха.
При его утечке рекомендуется прятаться в подвалах или на первых этажах домов. А окна и вентиляцию завешивать тканью, вымоченной в воде с добавлением уксуса или лимонного сока.
Через такую же ткань рекомендуется дышать, если чувствуете запах газа. Также помогает зайти в ванную и включить воду - она поглощает аммиак. При отравлении газом рекомендуется пить молоко.