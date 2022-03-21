В понедельник, 21 марта, в Украине идет 26-й день войны, которую без объявления начала Россия.

Главные итоги предыдущего дня читайте в нашем материале.

Ниже краткая хроника основных событий дня. Материал обновляется.

21 марта

08.37 В Украине и Франции обсуждают скандальную обложку французского журнала Charlie Hebdo. На днях сатирическое издание вышло с карикатурой, в которой предложило "кататься на украинцах" из-за роста цен на топливо.

Подробности в материале "Страны".

08.30 Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал фото из торгового центра в Киеве, который вчера попал под российский обстрел.

08.20 Утечку аммиака на "Сумыхимпром" ликвидировали. Угрозы жизни и здоровью нет, сообщил глава сумской области.

08.14 В Черниговской области сократили время комендантского часа. Теперь он с 20.00 до 06.00, а был с 18.00.

08.08 Глава Сумской области Дмитрий Живицкий дал подробности по утечке аммиака после обстрела завода "Сумыхимпром".

В результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн.

Состоянием на 05:00 наблюдается незначительная утечка аммиака. В 7:15 его локализовали. Аварийные бригады ГСЧС и завода проводят работы по осаждению аммиачного облака.

Угрозы населению города Сумы нет! Предварительно жертв и пострадавших нет.

07.50 Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ровненской области сообщил губернатор области Виталий Коваль.

07.34 ГосЧС заявляет, что утечка аммиака в Сумах произошла вследствие обстрела завода "Сумыхимпром".

Поврежден один резервуар с газом, незначительная утечка произошла в 5 часов утра.

Угрозы населению нет, сообщают спасатели.

07.00 Такие взрывы идут у побережья Одессы сегодня утром.

06.20 Байден 25 марта приедет в Польшу. Накануне он проведет встречи в Брюсселе - с лидерами ЕС, союзниками по НАТО и странами "Большой семерки".

06.00 На заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

Область поражения - 2,5 километра, под угрозой село Новоселица, куда идёт ветер.

Причины утечки пока неизвестны.

Аммиак - токсичный, взрывоопасный газ, который легче воздуха.

При его утечке рекомендуется прятаться в подвалах или на первых этажах домов. А окна и вентиляцию завешивать тканью, вымоченной в воде с добавлением уксуса или лимонного сока.

Через такую же ткань рекомендуется дышать, если чувствуете запах газа. Также помогает зайти в ванную и включить воду - она поглощает аммиак. При отравлении газом рекомендуется пить молоко.