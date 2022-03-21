Подходит к завершению 26-й день войны в Украине.

Проанализировали, что происходило на фронте 21 марта.

И есть ли шанс договориться о мире.

Штурм Донбасса и бои под Киевом. Ситуация на фронте

Генштаб днем выдал короткую сводку, которая состоит из следующих основных моментов:

- на Донбассе противник ведет штурмовые операции по всей линии соприкосновения.

Среди прочих отбита попытка прорвать украинскую оборону в Авдеевке.

- в Изюме начинается усиление российской группировки и обустройство опорных пунктов, а в самом городе продолжаются бои (как мы уже писали, это очень важное направление - контроль над Изюмом откроет российским войскам дорогу на север Донбасса в тыл украинской группе войск).

- была попытка наступать в сторону Броваров, но российские войска понесли потери и отошли.

В остальном информации немного - в основном, украинские военные ведут к тому, что везде, кроме Донбасса, противник окапывается и строит укрепления.

В Офисе президента сегодня заявили, что противник почти утратил возможности наступать где-либо на территории Украины, ведет лишь тактические действия и накопление резервов.

Западная пресса оценки дает несколько иные.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации Байдена пишет, что Путин меняет военную стратегию по Украине.

"Цель российского руководства уже состоит не в захвате Киева, где войскам РФ оказывается жесткое сопротивление, а в том, чтобы Украина приняла претензии России на южные и восточные территории страны. Также Россия продолжит ракетно-бомбовые удары, чтобы Киев дал согласие на нейтралитет и другие условия Кремля. Если требования г-на Путина о территории и нейтралитете будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все территории, которые заняли его силы... Исходя из наших военных оценок, похоже, что он возвращается к тактике осады", — пишет The Wall Street Journal.

Тем временем наиболее активные боевые действия наблюдаются на Донбассе. Судя по всему, Россия и "ЛДНР" хотят в любом случае решить задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Например, Авдеевка, о которой говорилось в сводке ВСУ, продолжает подвергаться мощным обстрелом. Многие дома разрушены. Город продолжают атаковать со стороны "ДНР", параллельно пытаясь обойти его с тыла как с севера, так и с юга.

Фото из города говорят сами за себя.

В Мариуполе бои идут в районах высотной застройки в микрорайонах, прилегающих к "Азовстали". Этот завод ВСУ превратили в укрепрайон, и в "ДНР" уже заявляют, что бои там продлятся долго.

"С учетом того, что территория только "Азовстали" порядка 11 квадратных километров, мы прекрасно понимаем, что говорить о том, что завтра или послезавтра все закончится не приходится", - заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Он дал понять, что займет "зачистка" не день, не два и даже не одну неделю. Но уже сейчас территория комбината превращается в руины.

Вчера вечером Минобороны России предложило украинским войскам в Мариуполе сложить оружие и уйти из города по согласованному коридору. Украина на это ответила отказом.

На Донецком направлении российская армия и "ДНР" взяла населенный пункт Сладкое в 20 километрах к югу от Марьинки. Укрепленный город уже штурмуют собственно из Донецка (то есть с востока) и теперь к нему подходят с южной стороны.

Параллельно противник штурмует Новомихайловку - еще ближе к Марьинке с юга.

В целом замысел российской армии и "ДНР" понятен - они пытаются зайти в тыл украинским позициям в Марьинке. Оттуда же открывается дорога на Курахово и далее на север - для захода в тыл украинским войскам в Авдеевке и в Песках.

На других театрах военных действий сегодня каких-то крупных событий не было. Россияне заявили, что взяли под контроль село Николаевка в Макаровском районе под Киевом (в 6 километрах от Житомирской трассы).

Захват Николаевки подтвердил губернатор Алексей Кулеба. В целом ситуация под Киевом выглядит на данный момент следующим образом (по версии Кулебы):

Днем в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Макаров перешел под контроль украинской армии (это город к северу от Житомирской трассы). Но к моменту публикации официальных подтверждений этому не было.

Громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Ракетная атака произошла вчера ночью, и потом весь день МЧС разбирало завалы. По данным киевских властей погибло шесть человек.

Российское минобороны заявило, что с территории торгового центра велся обстрел средствами РСЗО, также там хранились боеприпасы.

В России также заявили, что будут продолжать обстреливать Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые могут, по заявлениям российского руководства, поражать объекты, защищенные системами ПРО.

В качестве примера приводят позавчерашний удар по Ивано-Франковской области, где в горах расположен "защищенный подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет". Также в минобороны РФ заявили, что поразили "Кинжалом" базу ГСМ в Николаевской области, потому что обычную ракету бы сбила ПВО.

В целом, тактика россиян по тем городам, где не ведется активных наступательных действий, заключается в поражении отдельных целей (складов с боеприпасами, мест расположения военнослужащих и техники ВСУ), чтоб нанести серьезный урон украинской армии без вхождения в прямое боестолкновение на земле.

Наносились сегодня удары и по Николаеву.

А российские корабли обстреляли пригороды Одессы, как сообщают одесские власти.

Темная полоса в переговорах

Сегодня возобновились переговоры Украины и России. Правда, продлились они только полтора часа, дальше, как рассказали в украинской делегации, работа началась в отдельных тематических группах.

После неких позитивных сигналов, которые шли на выходных, сегодня ситуация изменилась.

Премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что, несмотря на некоторый прогресс в усилиях по прекращению войны между Украиной и Россией, в переговорном процессе остаются большие пробелы.

Иерусалим, напомним, рассматривается, как одно из мест, где могут встретиться Зеленский и Путин. Но в России пока встречаться не готовы.

"Прогресс на переговорах между РФ и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах Владимира Путина и Владимира Зеленского", - сказал сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также он заявил, что прекращения огня на время переговоров России и Украины не будет. И в целом, по его мнению, "ход переговоров не соответствует ситуации, складывающейся для украинской стороны".

То есть однозначно негативные комментарии пошли сегодня из Москвы.

Зеленский также сегодня дал понять, что требования РФ расцениваются в Украине как ультиматум и приняты не будут. По его словам, они могут быть приняты лишь в случае уничтожения Украины.

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать", - сказал он в интервью европейским общественным вещателям.

Также продолжается скепсис относительно переговоров со стороны западных СМИ.

"После первоначальных раундов переговоров Украина и Россия остаются далеко друг от друга по ключевым вопросам, включая требования Кремля признать суверенитет России над Крымом, отказаться от контроля над Донбассом и от долгосрочного стремления к интеграции с Западом, включая цель присоединиться к НАТО", - пишет сегодня The Wall Street Journal.

Здесь лишь стоит уточнить, что по отказу от НАТО Украина как раз готова идти на компромисс. Но требует гарантий своей безопасности в случае объявления внеблокового статуса.

В то же время очевидно, что таких гарантий она требует именно от Запада, и пока неизвестно, согласны ли там брать на себя обязательства свыше тех, что есть сегодня (поставки оружия и материальная поддержка).

Судя по тональности западных СМИ - уступки России по отказу от Альянса вообще не слишком нравятся ключевым странам НАТО. Поскольку фиксируют тот факт, что Путин добился своих требований военной силой (такая риторика уже сквозит в американских медиа).

То есть желанным вариантом для Запада может быть отказ Киева вообще от каких-либо уступок и продолжение яростного сопротивления российской армии. Что может превратить конфликт в затянувшуюся войну со всеми вытекающими отсюда последствиями для всех участвующих в ней сторон.