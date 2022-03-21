На курортах Египта остаются тысячи украинцев и россиян, которые застряли в отелях после вторжения РФ в Украину. А некоторые остались переждать войну и кризис.

В сети уже пишут о массовых драках между россиянами и украинцами в отелях, а также о том, что гостиницы пытаются как-то разделить граждан двух стран, чтоб они как можно меньше пересекались друг с другом.

"Страна" узнала, как уживаются россияне и украинцы в Египте и как готовятся к сезону в Турции, где они тоже долгие годы отдыхали вместе.

"Желательно расселять их подальше"

После вторжения России в Украину египетским отельерам рекомендовали разделять россиян и украинцев.

"Быть осторожными в случае, если российские и украинские туристы находятся вместе в одной гостинице – а желательно расселять их подальше", – сообщил в официальном заявлении Ахмед Аль-Шейх, глава отдела туризма и отелей на Южном Синае.

Он также добавил, что Египет готов принимать и размещать туристов, которые не могут вылететь в связи с проблемами авиасообщения, как в России, так и в Украине. И призвал отельеров "хорошо принимать и размещать" таких туристов. Но одновременно позаботиться и о безопасности – как туристов, так и окружающих.

Как пишет New York Times, в одном из пятизвездочных отелей Шарм-Эль-Шейха персоналу пришлось уговаривать украинских и российских туристов питаться в разных ресторанах во избежание конфликтов.

Но перестраховаться не всегда получается. Как рассказали изданию местные туроператоры, не обошлось без драк - в одну из гостиниц пришлось вызывать полицию, чтобы разнять чуть не побившихся россиянина и украинку. Одного из них перевели в другой отель.

Одна из сотрудниц египетского отеля родом из Украины в своем Instagram попросила украинцев перестать "пиз..ть" россиян, чтобы не нарываться на проблемы с законом и не ломать мебель, за которую придется платить.

В соцсетях ходят байки о драках украинцев и россиян, но без конкретики

Впрочем, мордобои остаются единичными. В целом обстановка на курортах Красного моря хоть и напряженная, но без рукоприкладства, рассказали "Стране" отельеры из Египта.

"Если и случаются инциденты, то в основном между подвыпившими туристами. А так украинцы и россияне стараются или не замечать друг друга, или просто не вступать в дискуссии. Спокойно едят вместе в ресторанах. Хотя некоторые и матерятся в сторону друг друга, но обходится без стычек", - рассказал нам менеджер "пятерки" из Шарм-Эль-Шейха Хафез Кесба.

"С одной стороны танцуют русские, с другой – украинцы"

Ашраф Шериф, менеджер по продажам сети отелей Red Sea Hotels в Шарме и Хургаде в беседе с New York Times также заметил, что даже после вторжения бары и клубы остаются переполненными: с одной стороны танцуют русские, с другой – украинцы, которые вынужденно задержались на отдыхе.

По данным посольства Украины в Египте, на момент вторжения России в Украину около 11 тысяч украинцев находились в Шарме и еще 9 тысяч в Хургаде. С тех пор эти цифры сократились, поскольку Египет координировал эвакуационные рейсы в Европу. Число россиян, застрявших в Египте, по неофициальным данным, исчислялось десятками тысяч.

Часть украинцев и россиян остаются в Египте. Местное правительство приказало отелям на Красном море бесплатно продлевать пребывание украинских гостей, а более дорогим курортам предлагать специальные цены или трансфер в более дешевое жилье. Правда, в отелях, которые уже сильно пострадали от пандемии, это посчитали ударом, поскольку правительство пообещало компенсацию всего в 10 долларов за украинского гостя за ночь.

"Если вы поговорите с египтянами, то увидите, что они более печальны, чем сами украинцы. Потому что в этом городе есть только туризм", - сказал New York Times Шериф.

Российские туристы в Шарме заявили, что они зависят от своих туроператоров в оплате их отдыха и организации транспорта домой теперь, когда прямые рейсы в Россию приостановлены, а их кредитные карты перестали действовать.

Некоторые путешественники из обеих стран хотят остаться в Египте на более длительный срок - переждать тяжелые времена.

"На курортах по всему Шарму гости могут найти меню, вывески и мероприятия на русском языке, на котором также говорят многие украинцы. В номерах по телевизору в основном русские и украинские каналы. Еще две недели назад, объединенные языком, культурой и историей, две национальности отдыхали в гармонии. Затем украинские каналы начали показывать, как российские войска разрушают украинские города и обстреливают убегающих мирных жителей, а российские каналы начали утверждать, что войны не было вовсе. Есть россияне, которые не верят поддерживаемой Кремлем пропаганде, которую они видят по государственному телевидению. 30-летний Майк, работающий в московской фармацевтической компании, рассказал, что группа украинских туристов, с которой он встретился возле столов для настольного тенниса, достала свои телефоны, чтобы показать ему фотографии кровавой бойни. "Я ничего не говорил. У меня не было слов, чтобы объяснить это, - сказал он. - Я просто обнял их", - пишет New York Times.

Чего ждать в Турции

В Турции тоже готовятся к открытию сезона с учетом новых обстоятельств.

"В отелях усиливают охрану, а дальше будут смотреть по ситуации. Если будет очень напряженно, попробуют рассаживать украинцев и россиян в разные залы ресторана. Но на практике разделить гостей непросто. Рестораны, пляжи, анимация - это общие зоны отдыха, и кто будет следить за разделением, неясно. Остается только надеяться, что драк не будет. До войны украинцы и россияне уживались мирно, даже вместе пели в караоке, вместе ездили на экскурсии. Теперь гиды будут стараться не сажать их в один автобус. Также возможен рост спроса на "отели без русских" (такая опция для украинских туристов появилась пару лет назад)", - поделился со "Страной" Серкан Тунджа, сотрудник туроператора из Антальи.

Кстати, в Анталье, где круглогодично живет немало россиян и украинцев с ВНЖ, уже произошёл инцидент - матрешек из местного парка в районе Коньялты облили красной краской, будто с кровью из рта (куклы появились пару лет назад в честь русско-турецкой дружбы). Матрешек отмыли, а местные власти пригрозили депортацией за разжигание национальной вражды.

Матрешек в Анталии разукрасили "кровью"

Тем временем все эти меры предосторожности в этом году могут особо и не понадобиться. Турецкие эксперты прочат отмену бронирований и отток как россиян (которые не смогут приехать из-за подорожания туров в рублях из-за девальвации, плюс санкции, которые ударили по авиаперевозчикам), так и украинцев (которым будет не до отдыха из-за войны, остановки авиасообщения и отсутствия денег).

В прошлом году на турецких пляжах отдохнуло почти 5 миллионов россиян и больше миллиона украинцев.

"В прошлом году в Анталью приехали 9 миллионов туристов. 57% из них - с российского, украинского и белорусского рынков. Мы предсказываем, что влияние этого кризиса на туризм в Анталье будет очень серьезным", - считает главный менеджер отеля Pinebeach Анна Йигит.

Власти Турции надеялись, что в этом году туризм вернется к доковидным прибылям, теперь же прогнозы пессимистичны.

Как считает часть местных экспертов, в этом году не стоит ожидать восстановления спроса на отдых в Турции, и остается надежда на туристов из Европы (которых, однако, намного меньше, чем из России и Украины).

"Давайте забудем о рынках России и Украины: надеюсь, я ошибаюсь, но, к сожалению, очевидно, что эта ситуация будет развиваться к худшему. Украинцы переживают большие разрушения, русские тоже переживут тяжелые экономические времена", - заявил Рамазан Бингёль, президент All Restaurants and Tourism Association.

"Движения туристов мы не увидим до октября-ноября. Российский рынок будет зависеть от состояния экономики и покупательской способности населения", - спрогнозировал президент Ассоциации малых отельеров Эртан Устаоглу.