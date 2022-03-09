Россияне захватили спасательное судно "Сапфир" и транспортируют его в Севастополь.

Об этом сообщил капитан "Сапфира", которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины.

Капитан сообщил, что на борту находятся "зеленые человечки", которые держат экипаж "под дулами". На судно прибыл капитан судна россиян, взявший на себя функции командования.

В тоже время, информация о захвате судна появилась ещё 28 февраля. Отмечалось, что судно было послано 25 февраля на остров Змеиный, но 26 февраля оказалось под контролем россиян.

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