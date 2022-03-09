Войска РФ пытаются окружить Киев, захватить 4 города и построить сухопутный коридор между Крымом и РФ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую сводку. Соответствующая публикация появилась в Фейсбуке.

По состоянию 12:00 среды, темпы продвижения российских войск снизились, но РФ не отказалась от наступательной операции.

В ВСУ говорят, что основные усилия России - окружить Киев, захватить Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев, построить сухопутный коридор между Крымом и РФ. Также противник продолжает формировать резерв.

В Ровенской и Львовской области сохраняется риск диверсий на военных и гражданских объектах.

Вместе с тем, противник проводит перегруппировку с целью подготовки к взятию Киева. После неудач в районе Фастова Россия пытается там возобновить наступление. Также идёт наступление на Киев и с востока, переправился через реку Трубеж и блокировал трассу А-95 близ Залесья.

Кроме того, противник пытается удержать рубеж от Северодонецка до города Сумы, пытается окружить Харьков и выйти на барьерный рубеж по Днепру.

Международный аэропорт "Херсон" используется противником для базирования боевых самолетов.

Ранее мы писали, РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом учений для пополнения своих войск в Украине.

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