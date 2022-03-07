Сегодня, 7 марта, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские войска захватили городскую телевышку и вышки радиосвязи.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале "Политика Страны".

"Городская телевышка, впрочем как и городские вышки радиосвязи находятся под контролем оккупантов города Мелитополя", - заявил в своем видеообращении мэр города.

Ранее "Страна" сообщала, что в занятом российскими войсками Мелитополе митингующие за Украину сожгли на Масленицу чучело Путина.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.