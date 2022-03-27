Зеленский озвучил еще одно условие заключения перемирия с Россией.

Он заявил, что российские войска должны для этого вернуться туда, откуда они начали вторжение. То есть, в том числе на территории "ЛДНР" и Крыма.

Президент назвал это "компромиссными территориями".

"Вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории — а это все, что было до 24 февраля, до нападения. Пускай вернутся туда. Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию (то есть, уйти из Крыма и "ЛДНР" - Ред.) невозможно, это приведет к третьей мировой войне... Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса", - сказал Зеленский.

Отметим, что Россия требует от Украины признать нынешний статус Крыма и донбасских "республик".

Ранее мы писали, что Зеленский в видеообращении дал понять, что на признание "ЛДНР" и российского статуса Крыма Украина не пойдет.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский признал, что он согласен на нейтральный статус Украины при условии гарантий безопасности.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

Мы разбирались, что произошло за предыдущие дни войны: публиковали срез того, что происходит на фронтах и и в какой гуманитарной ситуации оказались населенные пункты, расположенные в зоне боевых действий либо попавшие в окружение.

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