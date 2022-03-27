Владимир Зеленский в интервью российским журналистам рассказал, какие еще пункты мирного договора, кроме нейтралитета и "гарантий безопасности", готов обсуждать с Россией.

По его словам, два требования Путина - "демилитаризация" и "денацификация" вообще не обсуждаются.

"Вообще мы не обсуждаем это... Не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации"... Нас эти пункты вообще не интересуют", - заявил украинский президент.

Единственное, что Зеленский готов обсуждать с Россией, кроме вопроса нейтралитета - это тема русского языка.

"Русский язык обсуждается. Уважение к языкам народов-соседей - меня интересует такой договор, я хочу его подписать со всеми соседними странами. Меня интересуют Россия, Венгрия, Польша, Румыния и так далее", - заявил Зеленский.

По его словам, "этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны. Вопрос языка, я уверен, уйдет с повестки, потому что будет решен таким договором".

Также Зеленский объяснил суть этого договора:

"Хотите русскую школу, кто-то хочет по-русски учиться - приватная, пожалуйста, открывайте, но с условием: вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то у вас издаем - значит, и тут издаем. Отношение какое хотим к русскому языку? Это ваш язык, государственный язык Российской Федерации, все должно быть справедливо. Уважайте нас и наш язык государственный украинский, и все".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский согласен на нейтральный статус Украины при условии гарантий безопасности. Видео