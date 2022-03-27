Президент Украины Владимир Зеленский явно раздражен Западом. Это констатирует Reuters.

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров передачи его армии тяжелого вооружения и при этом спросил - неужели они так боятся Москвы, что не хотят делать этого?

Что-то было передано, но, по словам Зеленского, Украина не получила то, в чем нуждалась. Среди того, что является первой необходимостью, президент Украины назвал танки, средства противоракетной и противокорабельной защиты.

Скриншот: Reuters

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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