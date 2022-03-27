Журналисты заметили, что Зеленский раздражен слабой поддержкой Запада
Президент Украины Владимир Зеленский явно раздражен Западом. Это констатирует Reuters.
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров передачи его армии тяжелого вооружения и при этом спросил - неужели они так боятся Москвы, что не хотят делать этого?
Что-то было передано, но, по словам Зеленского, Украина не получила то, в чем нуждалась. Среди того, что является первой необходимостью, президент Украины назвал танки, средства противоракетной и противокорабельной защиты.
Скриншот: Reuters
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