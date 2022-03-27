Если немедленно не закончить войну в Украине и не возобновить поставки зерна на мировой рынок, голод в странах Ближнего Востока может привести к новой "Арабской весне".

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на форуме в столице Катара, Дохе. Ее слова приводит ABC News.

"Когда цены подскочат, и бедные люди не смогут прокормить свои семьи, они выйдут на улицы. Чем быстрее уйдут танки, тем быстрее придут тракторы. Нам нужно, чтобы к июлю в Украине был урожай, чтобы обеспечить стабильность цен на продовольствие. Одна вещь, которую мы знаем о беде: она путешествует, она не остается на месте. Пожалуйста, давайте работать вместе. Сегодня производители нефти, газа и продуктов питания могут помочь уменьшить эту неопределенность", – сказала Георгиева.

Представитель МВФ опасается, что массовые беспорядки из-за голода на Ближнем Востоке могут распространиться по прилегающим странам, в том числе, и на территории Европы. По ее словам, беднейшие страны возьмут на себя основной удар от отсутствия поставок из Украины и из-за запрета на торговлю с Россией из-за санкций. Уже сейчас жители стран Ближнего Востока столкнулись с завышенными ценами на продукты и сокращением рабочих мест.

Георгиева считает, что, если в ближайшее время ничего не изменится, возможно повторение сценария так называемой "Арабской весны" - событий 2011 года, когда нехватка продовольствия и рост цен на хлеб в мусульманских странах привели к массовым антиправительственным протестам и беспорядкам.

Напомним, 25 марта глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что резкий рост мировых цен на продовольствие из-за войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах.

Как сообщала "Страна", 29 марта генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш заявил, что война в Украине может вызвать "ураган голода" по всему миру.