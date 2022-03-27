Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ пообщался с журналистами российских оппозиционных изданий.

Об этом сообщила в Фейсбуке российская журналистка Галина Тимченко.

"Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист (бывший главный редактор "Дождя" - Ред.) Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев созвонились сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Киеве", - написала Тимченко.

По словам журналистки, беседа продолжалась чуть менее двух часов, вскоре полная версия интервью будет доступна на сайте "Медузы". Стоит отметить, что "Медуза" и Дождь" в России признаны иностранным агентом. С начала войны в Украине россияне не имеют доступа к этим ресурсам. При этом "Коммерсант" принадлежит российскому предпринимателю Алишеру Усманову, оппозиционным издание не считается, потому и в России не блокировалось.

Напомним, российская социальная сеть "Вконакте" пот требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировала сразу несколько сообществ и личных страниц пользователей. В частности, TJournal, политика Михаила Ходорковского, блогера "Сталингулаг", паблики с размышлениями о политике "Когнитивный диссонанс" и Ateo. По предварительным данным, главная причина блокировки - публикация новостей о войне в Украине.

Сегодня, 27 марта, тридцать второй день продолжаются боевые действия в Украине. Читайте в нашем онлайне об обстановке в городах и на фронте.

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