Телеканал "Дождь" попрощался с телезрителями балетом "Лебединое озеро" в эфире
Российский телеканал "Дождь" попрощался с телезрителями. В эфире телеканала запустили балет Чайковского "Лебединое озеро".
Известно, что бессмертное творение Петра Ильича Чайковского включали в эфирах телеканалов ранее при смене власти - например, при путче в 1991 году. По-видимому, "Дождь" таким образом пытается выразить свою гражданскую позицию в связи с происходящими событиями украино-российского конфликта.
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