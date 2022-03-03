Российский телеканал "Дождь" попрощался с телезрителями. В эфире телеканала запустили балет Чайковского "Лебединое озеро".

Известно, что бессмертное творение Петра Ильича Чайковского включали в эфирах телеканалов ранее при смене власти - например, при путче в 1991 году. По-видимому, "Дождь" таким образом пытается выразить свою гражданскую позицию в связи с происходящими событиями украино-российского конфликта.

Напомним, что Роскомнадзор запретил российским CМИ называть войной "спецоперацию в Украине".

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