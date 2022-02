Корреспонденты российских медиа и эксперты, которые пишут о внешней политике России, осудили военную операцию, начатую Москвой в Украине.

Короткое заявление опубликовали издания, в которых работают подписавшиеся под заявлением, и Телеграм-каналы.

"Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий", - сказано в заявлении.

Днем свои подписи под ним оставили более 70 работников СМИ, включая журналистов "Коммерсанта", "Дождя", "Новой газеты", РБК, "Эха Москвы", The Bell, RTVI, "Сноба", "7х7", "Известий", "Медиазоны" и других. К вечеру подписей уже стало около 250.

К вечеру подписи поставили:

1. Нина Абросимова, журналист

2. Илья Азар, Новая газета

3. Маргарита Алёхина, РБК

4. Ольга Алленова, Коммерсантъ

5. Юлия Алыкова, Важные истории

6. Лиза Аникина, Эха Москвы

7. Елизавета Антонова, Kit

8. Василий Антипин, журналист

9. Катя Аренина, Важные истории

10. Александр Атасунцев, РБК

11. Анна Балашова, РБК

12. Елена Барышева, журналистка

13. Семен Башкиров, журналист

14. Марианна Беленькая, Коммерсантъ

15. Глеб Беличенко, Новая газета

16. Андрей Бодров, RT Arabic

17. Маша Борзунова, Дождь

18. Иван Бочаров, арабист

19. Людмила Брус, “+1”

20. Евгений Бунтман, Эхо Москвы

21. Сергей Бунтман, Эхо Москвы

22. Арсений Веснин, Эхо Петербурга

23. Вероника Вишнякова, журналист

24. Константин Волков, журналист

25. Ирина Воробьева, Эхо Москвы

26. Константин Ворович, Дискурс

27. Наталья Галимова, РБК

28. Глеб Голод, журналист-фрилансер

29. Александр Горохов, журналист

30. Наталья Дмитрак, ТАСС

31. Роман Дорофеев, Коммерсантъ

32. Яна Дубенецкая, Коммерсантъ

33. Фариза Дударова, Новая газета

34. Никита Дульнев, журналист

35. Изабелла Евлоева, Фортанга

36. Андрей Ежов, RTVI

37. Дмитрий Ермаков, журналист

38. Татьяна Землякова, BAZA

39. Николай Зубов, Коммерсантъ

40. Лариса Жукова, журналистка

41. Ольга Журавлева, Эхо Москвы

42. Галия Ибрагимова, журналист

43. Денис Камалягин, Псковская губерния

44. Вячеслав Козлов, РБК

45. Татьяна Колобакина, Новая газета

46. Виктор Корб, ДО-инфо

47. Степан Кравченко, журналист

48. Марианна Краминова, СПИД.ЦЕНТР

49. Кирилл Кривошеев, Коммерсантъ

50. Стас Крючков, Эхо Москвы

51. Арина Крючкова, журналистка

52. Ксения Куликова, Коммерсантъ

53. Анастасия Куц, Важные истории

54. Юрий Литвиненко, Коммерсантъ

55. Ирина Лукьянова, Новая газета

56. Юрий Мавашев, журналист

57. Маша Майерс, Эхо Москвы

58. Ирина Малкова, The Bell

59. Ирина Мандрыкина, журналист

60. Ксения Мельникова, журналист

61. Матевосян Сурен, RTVI

62. Алена Миклашевская, Коммерсантъ

63. Петр Мироненко, The Bell

64. Никита Могутин, журналист

65. Виталий Молев, журналист

66. Арсений Молчанов, RTVI

67. Екатерина Мороко, DOXA

68. Дмитрий Муратов, Новая газета, нобелевский лауреат

69. Марина Муратова, The New Times

70. Антон Мухин, журналист

71. Анна Никитина, Коммерсантъ

72. Андрей Новичков, Фронде ТВ

73. Олег Овчаренко, Эхо Москвы

74. Никита Павлюк-Павлюченко, "Сноб"

75. Илья Панин, «Черта»

76. Яна Пашаева, журналист

77. Иван Петров, журналист

78. Татьяна Петрущенкова, журналист

79. Мстислав Письменков, журналист

80. Александр Плющев, Эхо Москвы

81. Павел Подвиг, независимый эксперт

82. Максим Поляков, «7х7»

83. Юлия Полякова, Коммерсантъ

84. Александр Амзин, журналист

85. Надежда Прусенкова, Новая газета

86. Александр Рассохин, Коммерсантъ

87. Юлия Репринцева, СПИД.ЦЕНТР

88. Александр Сафонов, историк, автор учебника "Международные конфликты"

89. Никита Сафронов, СПИД.ЦЕНТР

90. Дмитрий Серков, РБК

91. Полина Смертина, Коммерсантъ

92. Евгений Снегов, Секрет фирмы

93. Владимир Соловьев, Коммерсантъ

94. Елена Соловьева, журналист-фрилансер, иноагент

95. Юлия Старостина, The Bell

96. Анастасия Стогней, журналистка

97. Оксана Строковская, журналист

98. Руслан Сулейманов, ТАСС

99. Иван Сухов, Коммерсантъ

100. Павел Тарасенко, Коммерсантъ

101. Анжелика Тихонова, РБК

102. Елена Трифонова, Люди Байкала

103. Сергей Уткин, ИМЭМО РАН

104. Дарья Фоменко, Коммерсантъ

105. Давид Френкель, Медиазона

106. Сергей Хазов-Кассиа, Радио Свобода

107. Владимир Хейфец, журналист

108. Кира Хейфец, Коммерсантъ

109. Евгений Хвостик, Коммерсантъ

110. Полина Химшиашвили, журналист

111. Анастасия Целых, Секрет фирмы

112. Андрей Чегодаев, журналист

113. Елена Черненко, Коммерсантъ

114. Александр Черных, Коммерсантъ

115. Павел Шариков, Институт Европы РАН

116. Михаил Шептун, RTVI

117. Алексей Шляпужников, издатель

118. Борис Юнанов, журналист-международник

119. Иван Якунин, Коммерсантъ

120. Рената Ямбаева, Коммерсантъ

121. Ника Хуциева, журналист

122. Даниил Большаков, Ведомости

123. Алексей Малаховский, Право.ру

124. Олег Дилимбетов, КоммерсантЪ в Санкт-Петербурге

125. Сергей Вишневский, Коммерсантъ

126. Александр Гамбург, Weekend-Тверь

127. Андрей Сычёв, журналист

128. Юрий Сафронов, Новая газета, RFI

129. Татьяна Кропотова, журналист

130. Юлия Шагельман, Коммерсантъ

131. Анна Васильева, Коммерсантъ

132. Михаил Данилович, журналист-фрилансер

133. Евгения Милова, Коммерсантъ

134. Яна Рождественская, Коммерсантъ

135. Глеб Ирисов, журналист

136. Екатерина Хабидулина, RTVI

137. Павел Аптекарь, бывший обозреватель «Ведомостей»

138. Игорь Макаренко, политический аналитик

139. Анастасия Красильникова, Север.Реалии

140. Юрий Князев, журналист

141. Виктория Ивлева, фотограф и журналист

142. Алина Чупанова, Компания

143. Андрей Юшин, Компания

144. Анна Орешкина, Компания

145. Полина Матюхина, Компания

146. Максим Землянский, Компания

147. Надежда Пигасова, Компания

148. Виктор Ядуха, Компания

149. Ольга Чеснокова, Компания

150. Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН

151. Илья Давлятчин, Собеседник

152. Анна Кириллова, журналистка

153. Кирилл Ишутин, журналист

154. Диана Барсегян, Черта

155. Гелла Литвинцева, russian.eurasianet.org

156. Анна Занина, Коммерсантъ

157. Кирилл Ишутин, Довод

158. Анатолий Ходоровский, преподаватель журфака МГУ

159. Виктория Степанова, журналист

160. Ирина Баблоян, Эхо Москвы

161. Владимир Строковский, журналист

162. Кирилл Алексеев, Довод, помощник депутата Максима Шевченко

163. Дарья Гаврилова, Коммерсантъ

164. Денис Коротков, Новая газета

165. Алиса Ирисова, журналист

166. Мария Старикова, Коммерсантъ

167. Ольга Мясникова, журналист

168. Ярослав Распутин, блогер и СПИД.ЦЕНТР

169. Наталья Лавринович, журналист

170. Константин Горожанко, редактор

171. Ольга Кононова, журналист

172. Анастасия Рогачёва, журналистка

173. Татьяна Ильина, журналист ДО-инфо

174. Алёна Тарханова, журналист

175. Александр Степанов, Томикс

176. Юрий Слинько, Адвокатская улица

177. Наталия Геворкян, журналист

178. Мартынова Екатерина, журналистка

179. Екатерина Волкова, Коммерсантъ

180. Надежда Фёдорова, РБК

181. Ксения Добрынина, журналистка

182. Дада Линделл, журналист

183. Максим Горожанко, Дождь

184. Суворова Ксения, медиаменеджер

185. Ольга Чуракова, журналист

186. Александр Власенко, журналист

187. Наталья Клейн, журналист

188. Олег Ролдугин, Собеседник

189. Елена Кривень, Адвокатская улица

190. Юлия Красникова, журналист

191. Екатерина Воронова, журналист

192. Марина Латышева, киножурналистка

193. Ксения Веретенникова, Коммерсантъ

194. Ксения Кондратьева, журналист-международник (Индия)

195. Елизавета Маетная, журналист Радио Свобода

196. Рустам Юлбарисов, журналист

197. Татьяна Холост, "Ведомости" петербургский выпуск

198. Халиль Аминов, Коммерсантъ

199. Борис Юнанов, журналист-международник

200. Ксения Байгарова, журналист

201. Елена Дроздова-Погорелова, журналист

202. Галина Артеменко, Новая газета в Петербурге

203. Андрей Серенко, политический эксперт

204. Илья Рождественский, журналист

205. Никита Небылицкий, Серебряный Дождь

206. Константин Эггерт, журналист

207. Павел Броска, журналист

208. Нина Авдеенко, The Insider

209. Инна Сидоркова, РБК

210. Карина Пронина, журнал «Люди Байкала»

211. Алексей Соломин, Эхо Москвы

212. Никита Щуренков, Inc. Russia

213. Дмитрий Колезев, Republic

214. Татьяна Фельгенгауэр, журналист

215. Светлана Лолаева, журналист, бывший главный редактор «Газеты. Ru», журнала «Профиль»

216. Валерия Ратникова, Дождь

217. к.и.н. Петр Топычканов, в личном качестве

218. Павел Каныгин, Новая газета

219. Надежда Чекасина, Эхо Москвы

220. Дмитрий Козлов, Коммерсантъ

221. Татьяна Крючкова, Коммерсантъ

222. Мария Чухутова, astera.ru

223. Елена Федотова, журналист

224. Алексей Ковалёв, «Медуза»

225. Иван Слободенюк, «Вот Так»

226. Антон Орех. Эхо Москвы

227. Анастасия Гаврилюк, Коммерсантъ

228. Никита Кузьмин RUGRAD.EU

229. Татьяна Ломская, Forbes

230. Луиза Хлебникова, Институт востоковедения РАН

231. Татьяна Юрасова, Здравком

232. Лариса Шамикова, зам. председателя Московского городского отделения СЖР

233. Татьяна Фирсова, журналист

234. Карина Орлова, корреспондент Эха Москвы в Вашингтоне

235. Дарья Бурлакова, журналист, главный редактор REALISTFILM.INFO

236. Алексей Кузнецов, Эхо Москвы

237. Вера Челищева, Новая газета

238. Виктор Овсюков, журналист

239. Наталья Нехлебова, Правмир

240. Илья Усов, Коммерсантъ

241. Анастасия Петрова, "Мегаполис", Санкт-Петербург

242. Ольга Лапушкина, журналист

243. Елена Шестернина, журналист

244. Дмитрий Малов, журналист

245. Дмитрий Гаврилов, Интерфакс

246. Елена Александрова, журналист

247. Элла Василенко, журналист

248. Александра Шнитникова, экс-корр «президентского пула» от Интерфакса

249. Мария Шакирова, Forbes

