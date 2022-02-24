Восемнадцать российских самолетов Ил-76МД взлетели из Пскова в направлении Киева.

Об этом написал в Твиттере болгарский медиаэксперт, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в украинском правительстве.

По его словам, самолеты будут у столицы в течение часа.

Ил-76МД - это тяжелый транспортный самолет, предназначенный для межрегиональной перевозки грузов. Так же он может использоваться для перевозки больных и раненых.

Ранее "Страна" приводила мнение Пентагона по поводу событий в Украине. По данным ведомства, действия России в отношении Украины там считают лишь начальной фазой широкомасштабного вторжения.

В Соединенных Штатах полагают, что вторжение России в Украину в конечном итоге направлено на то, чтобы обезглавить украинскую власть, и что одно из трех основных направлений наступления направлено на столицу Киев.

Также мы рассказывали о заявлении Владимира Зеленского, что российские войска пытались захватить Чернобыльскую АЭС.

"Наши защитники отдают жизни, чтобы трагедия 86-го года не повторилась", - несколько высокопарно написал Зелеснкий.