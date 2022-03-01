Apple приостановила продажи своей техники на официальном сайте в России. После выбора товара невозможно заказать доставку. Такая же ситуация с официальном сайтом Nike - сделать заказ в России нельзя. Соответствующие сообщения появились на их сайтах.

На главной странице российского сайта Nike появилось сообщение, что в настоящее время компания не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. "Посетите ближайший магазин Nike", - написано там.

На сайте Apple при выборе товара сообщается, что в настоящее время он недоступен.

Ранее о приостановке производства автомобилей в России и поставок машин автоконцерна на российский рынок сообщила немецкая компания BMW. В частности, будет остановлено производство на калининградском заводе "Автотор".

Тем временем в России заблокировали сайты "Эхо Москвы" и "Дождя" за "неправильное" освещение войны в Украине.

Как писала "Страна", украинские сотовые операторы заблокировали российские номера в своих сетях.

Напомним, в Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые. Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.