В первом после начала войны с Россией интервью российским журналистам Зеленский признал, что он согласен на нейтральный статус Украины при условии гарантий безопасности.

Приводим его цитату целиком.

"Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну. Это сейчас они стали в ультиматумы добавлять пункты — а [сперва] они сказали, что расширяется НАТО. И чтобы была безблоковость — чтобы, собственно говоря, в конституции Украины была безблоковость. А потом решили идти куда-то…

"Мы не согласны, куда вы идете, и это вне наших договоренностей с Западом, которым уже столько-то лет. Поэтому вопрос этот главный, и из-за этого мы защищаем свою безопасность", — сказала Российская Федерация. Поэтому этот пункт — пункт гарантий безопасности для Украины. А так как они говорят, что это и для них [гарантии безопасности], он понятен мне, и его обсуждают. Он глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее.

Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан…

Это я сейчас перейду к референдуму. Который будет подписан там, где пункты гарантий безопасности, всеми гарантами этой безопасности. Он обязательно должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, это два. И обязательно должен быть референдум в Украине. Почему? Потому что у нас есть закон про референдумы. Мы приняли его. Изменения того или иного статуса… А гарантии безопасности предполагают изменения конституционные. Понимаете, да? Конституционные изменения. Это две сессии. Поэтому референдум провести быстрее, чем внести изменения в Конституцию", - сказал Зеленский.

При этом Зеленский настаивает на такой последовательности: сначала подписывается некий договор. Затем выводятся российские войска. Затем проводится референдум. Затем вносятся изменения в Конституцию.

То есть Зеленский предлагает вывести российские войска ещё до того, как нейтральный статус будет утверждён в Конституции.

Напомним, что в МИД РФ озвучили свое видение завершения войны в Украине и обвинили Киев в нежелании идти на уступки.

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