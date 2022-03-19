Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал очередное заявление относительно войны России против Украины и отношений РФ с Китаем. По его словам, Украина не соглашается даже на "минимальные требования".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Лавров заявил, что по его мнению, война в Украине должна закончиться "всеобъемлющим соглашением о нейтральном статусе Украины при гарантиях безопасности для неё".

Кроме того, глава МИД РФ пожаловался, что Украина не соглашается на "минимальные требования" России во время переговоров и обвинил в этом американцев.

"США "держат за руку" делегацию Украины на переговорах с Россией, не позволяя Киеву соглашаться даже на минимальные требования, которые выдвигает Москва", - сказал Лавров.

Также Ларов предположил, что Польша предлагает НАТО ввести миротворческий контингент в Украину, чтоб взять под контроль западную часть страны.

Кроме того, Лавров заявил, что Россия не будет делать попыток наладить отношения с Западом. По его мнению, Запад должен сам решать, "как выходить из тупика".

Помимо этого Сергей Лавров заявил, что считает, что санкции сплотят Россию и Китай.

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