Советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы от Киева Михаил Подоляк заявил, что переговоры с российской стороной могут продлится несколько недель или даже дольше. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, есть признаки того, что "позиция Москвы стала более адекватной". В то же время Подоляк уточнил, что основными требованиями украинской стороны остаются: прекращение огня, отвод войск и политическое урегулирование войны.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

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