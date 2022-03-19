С начала войны в Украине российские войска использовали 1 080 крылатых и баллистических ракет. При этом за последние двое суток российские военные запустили более 100 ракет.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на брифинг Министерства обороны США в пятницу, 18 марта.

Представитель Пентагона сообщил, что по данным американской разведки с начала вторжения Россия выпустила 1 080 ракет большой дальности по украинской территории.

В оборонном ведомстве США добавили, что в небе над Украиной продолжается бой за контроль над воздушным пространством.

Напомним, в ВСУ сообщили, что россияне обстреливают ракетами Украину даже из Каспийского моря.

Также "Страна" сообщала, что по данным ВСУ, у России заканчиваются ракеты, их берегут для "других сценариев развития событий".

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