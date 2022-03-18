Разведка сообщила, что у России, которая 24 февраля начала вторжение в Украину, которое сопровождается массированными обстрелами населенных пунктов, уже заканчиваются ракеты. В ВСУ считают, что их берегут на случай "других сценариев".

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет "РБК-Украина".

"По данным Пентагона, по Украине выпущено уже более 900 ракет. Хотя они конечно имеют какой-то лимит, разведка докладывает, что ракеты уже заканчиваются, они их берегут на случай других сценариев развития событий", - сказал Игнат.

Напомним, Пентагон еще полторы недели назад сообщил, что Россия уже ввела в Украину 95% сосредоточенных на границе войск.

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