По состоянию на 12:00 пятницы, 18 марта, в Краматорске после обстрела количество раненных возросло до 26 человек, двое - погибли.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

По его словам, админздание разрушено полностью, один из домов - на 90%, еще два жилых многоквартирных дома повреждены на 60-70%. Всего под обстрелы попали 40 жилых многоквартирных домов и более 10 различных коммерческих помещений. Позже он обновил пост свежей информацией и заявил, что повреждено еще девять многоквартирных домов, школа, банк и два административных здания.

Разбор завалов продолжается.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.