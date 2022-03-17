В результате вражеских обстрелов погиб артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин. Ему было 43 года, он солировал во многих спектаклях.

Об этом сообщила его коллега и работница Киевской оперы Татьяна Боровик на своей странице в Facebook.

"26 февраля его обстреляли российские военные. Он получил тяжелое ранение и скончался в больнице", - написала Боровик.

Она добавила, что похороны и церемония прощания с артистом пройдут 18 марта на Байковом кладбище.

Артем Дацишин был родом из Херсона. Он исполнял главные партии в спектаклях "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель" и "Ромео и Джульетта". Артист гастролировал по Европе и США.

Напомним, что после обстрелов 17 марта в Киевской области погиб двухлетний ребенок. Кроме того, четыре человека травмированы. Также мы писали, что в в Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке в Дарницком районе, есть погибший.

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