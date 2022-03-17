Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что информации о погибших и раненых под завалами драматического театра в Мариуполе, где прятались люди с детьми, сейчас нет.

Об этом она написала у себя в Facebook.

"В Мариуполе начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра.

Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище. Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока нет информации о погибших или раненых под завалами театра", - говорится в сообщении.

Денисова добавила, что авиаудар по этому зданию, которое со всех сторон отмечено надписями "дети", является актом геноцида и страшным преступлением против человечности.

Напомним, в Минобороны России опровергли, что сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе.

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