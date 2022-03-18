В Харькове, в пятницу, 18 марта, продолжают тушить пожар на рынке "Барабашово", который начался вчера после обстрела. Всего спасатели этой ночью 42 раза выезжали на вызовы по городу - тушили пожары и доставали людей из-под завалов.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели рассказали, что продолжается ликвидация пожара, начавшегося 17 марта в одном из крупнейших торговых центров города Харькова. Площадь пожара составляет около 7 га. Все усилия подразделений службы спасения направлены на предотвращение распространения пламени на жилые дома. В общей сложности удалось спасти более 10 жилых домов.

Вместе с тем, во время тушения пожара противник нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения двое спасателей. Во время госпитализации один из них от полученных травм погиб.

Спасатели добавили, что минувшей ночью в результате очередного обстрела, ракеты противника попали в одно из учебных заведений города Мерефа. В результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием.

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