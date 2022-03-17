В четверг, 17 марта, в Харькове после обстрела загорелся рынок Барабашово.

Клубы дыма от пожара видны во всем городе. По словам очевидцев, пепел разлетелся далеко от рынка.

В сети появились видео горящего рынка.

Вот еще видео из Харькова.

Также появилось видео изнутри рынка Барабашово. Видно, что огонь охватил магазины и быстро распространяется.

Рынок Барабашово в Харькове находится в Киевском районе города. Это один из крупнейших рынков в Украине. О пострадавших пока не сообщается.

Во время удара по рынку Барабашово погиб 31-летний спасатель. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице.

Характерно, что как раз сегодня хозяин горящего ныне рынка Барабошово, нардеп Александр Фельдман записал эмоциональное видео, в котором назвал россиян "ублюдками", воюющими с матерями и детьми.

Вчера в Харькове обстреляли рынок на Салтовке и район Павлового Поля. Торговые ряды охватил пожар, виднелись огромные клубы дыма. Сообщалось, что есть пострадавшие.

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