В Харькове после обстрела горит рынок "Барабашово". Перед этим его хозяин Фельдман назвал россиян "ублюдками"
В четверг, 17 марта, в Харькове после обстрела загорелся рынок Барабашово.
Клубы дыма от пожара видны во всем городе. По словам очевидцев, пепел разлетелся далеко от рынка.
В сети появились видео горящего рынка.
Вот еще видео из Харькова.
Также появилось видео изнутри рынка Барабашово. Видно, что огонь охватил магазины и быстро распространяется.
Рынок Барабашово в Харькове находится в Киевском районе города. Это один из крупнейших рынков в Украине. О пострадавших пока не сообщается.
Во время удара по рынку Барабашово погиб 31-летний спасатель. Еще один спасатель с осколочными ранениями находится в больнице.
Характерно, что как раз сегодня хозяин горящего ныне рынка Барабошово, нардеп Александр Фельдман записал эмоциональное видео, в котором назвал россиян "ублюдками", воюющими с матерями и детьми.
Вчера в Харькове обстреляли рынок на Салтовке и район Павлового Поля. Торговые ряды охватил пожар, виднелись огромные клубы дыма. Сообщалось, что есть пострадавшие.
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