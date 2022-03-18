По Краматорску нанесли ракетный удар, повреждены админздание и жилой дом. Есть погибшие и раненые. Фото, видео
По Краматорску утром в пятницу, 18 марта, нанесён ракетный удар. Повреждены жилой дом и административное здание.
Об этом сообщает губернатор Донецкой области Павел Кириленко.
По предварительным данным, в результате ракетного удара два человека погибли, еще шесть - ранены. Другие подробности устанавливаются.
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