По Краматорску утром в пятницу, 18 марта, нанесён ракетный удар. Повреждены жилой дом и административное здание.

Об этом сообщает губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

По предварительным данным, в результате ракетного удара два человека погибли, еще шесть - ранены. Другие подробности устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что за ночь в Рубежном и Северодонецке в результате российских обстрелов разрушено больше 20 зданий.

Также сообщали, что утром в Киеве обломки ракеты упали на пятиэтажку на Подоле.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.