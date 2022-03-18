Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что за эту ночь в результате российских обстрелов разрушено более 20 строений в Рубежном и Северодонецке.

"Более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры россияне разрушили в Северодонецке и Рубежном за ночь. Артиллерия и системы залпового огня российской армии в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта целили по мирным жителям Северодонецка и Рубежного", – сообщил Гайдай.

Также он добавил, что вечером враг обстрелял "Градами" старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи.

"К сожалению, у нас уже двое погибших и четыре раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода. Будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь", - сказал он.

Сложная ситуация остается и в Рубежном. За ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых.

В 05:00 россияне вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Привилью. Число жертв и разрушений уточняется.

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