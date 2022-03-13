В воскресенье, 13 марта, в распоряжении "Страны" появились фотографии из города Рубежное в Луганской области, который подвергается обстрелам российско-оккупационных войск.

"Весь город обстрелян, ничего не работает: ни магазины, ни аптеки – ничего. Центральная площадь города вся в следах от взрывов", - рассказал читатель.

Известно, что в Рубежном горел картонно-тарный комбинат, в городе уже пятый день нет света, телефоны у всех разрядились, отопление по городу электрическое - в квартирах холодно.

Известно, что город находится на грани гуманитарной катастрофы: нет даже воды. Местные жители вынуждены набирать снег и растапливать его.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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