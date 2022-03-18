Силы украинской ПВО фиксируют пуски российских ракет даже с территории Каспийского моря. Их трудно заранее отследить. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК Украина".

"Задача властей - предупредить, что летит ракета. Большинство ракет мы обнаруживаем, видим, откуда осуществляют пуски и направление полета. Если она летит, например, из Крыма в направлении Киева, то по дороге поэтапно включается воздушная тревога. По алгоритму мы просчитываем, куда она может попасть. Но зафиксированы и случаи, когда пуски делались из стратегических ракетоносцев, даже из Каспийского моря - это очень трудно отследить", - сказал Игнат.

Также он добавил, что когда раздается сигнал воздушной тревоги, люди должны принимать все меры для собственной безопасности.

Напомним, по данным ВСУ, у России заканчиваются ракеты, их берегут для "других сценариев развития событий".

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