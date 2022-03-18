Войска РФ ведут бои за Изюм и укрепляют позиции под Киевом. Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта
Днем в пятницу, 18 марта, в Харьковской области продолжаются бои за Изюм, под Киевом российские войска укрепляют уже захваченные позиции.
Об этом свидетельствует информация в дневной сводке Генштаба ВСУ, опубликованной 18 марта в Facebook ведомства.
По данным Генштаба, противник продвинулся в Рубежном, где сегодня "ЛНР" заявила о взятии здания горсовета. Отметим, что горсовет расположен ближе к северным окраинам Рубежного, поэтому целиком город еще не взят.
Генштаб ВСУ сообщает, что в Николаевской и Донецкой областях противнику удалось занять отдельные населенные пункты и перерезать дороги.
Днем 18 марта под Харьковом идут бои за Изюм, противник вводит туда новые силы.
А под Киевом, по информации ВСУ, россияне строят укрепления на уже захваченных позициях.
Также Генштаб сообщает, что связи с исчерпанностью запасов снарядов российские военные заводы переводятся на круглосуточный режим работы.
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