Днем в пятницу, 18 марта, в Харьковской области продолжаются бои за Изюм, под Киевом российские войска укрепляют уже захваченные позиции.

Об этом свидетельствует информация в дневной сводке Генштаба ВСУ, опубликованной 18 марта в Facebook ведомства.

По данным Генштаба, противник продвинулся в Рубежном, где сегодня "ЛНР" заявила о взятии здания горсовета. Отметим, что горсовет расположен ближе к северным окраинам Рубежного, поэтому целиком город еще не взят.

Генштаб ВСУ сообщает, что в Николаевской и Донецкой областях противнику удалось занять отдельные населенные пункты и перерезать дороги.

Днем 18 марта под Харьковом идут бои за Изюм, противник вводит туда новые силы.

А под Киевом, по информации ВСУ, россияне строят укрепления на уже захваченных позициях.

Также Генштаб сообщает, что связи с исчерпанностью запасов снарядов российские военные заводы переводятся на круглосуточный режим работы.

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