Силы ВСУ отбросили российские войска от Киева со стороны правого берега Днепра на расстояние до 70 километров. Это делает невозможным любой огонь по городу, кроме ракетного.

Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге.

Гузевич также сказал, что захват Киева - это одна из самых главных стратегических задач для врага, "который хочет одним ударом обезглавить, а потом уже диктовать свои условия, но план провалился. Киев, как планировали оккупанты, за три дня не сдался".

"Мы полностью сорвали планы врага. На сегодня по правому берегу реки враг остановлен почти на 70 км и полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по нашей столице", - подчеркнул Грузевич.

Также у россиян нет успеха и на Левом берегу: "По левому берегу у нас есть небольшое продвижение, но сейчас мы его ликвидировали. Но враг перешел к другой тактике: цинично расстреливает нашу инфраструктуру", - сказал он.

Сейчас вокруг Киева создано два круга обороны, на которых противник остановлен и не имеет успеха. "На некоторых направлениях, а это Броварское и Бориспольское направление, враг вообще отказался от активных наступательных действий", - заявил Грузевич.

Ранее мы писали, что, по данным ВСУ, у России заканчиваются ракеты, их берегут для "других сценариев развития событий".

Также сообщали, что Кличко оценил ущерб разрушенной инфраструктуры в Киеве в миллиарды долларов.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.