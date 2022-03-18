В Киеве с момента начала российского вторжения в Украину погибли 222 человека, из которых 60 гражданских. Войска РФ в результате обстрелов повредили 36 жилых домов, 5 частных домовладений, а также 6 школ и 4 садика.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"С начала полномасштабной агрессии РФ враг повредил 36 жилых домов, 5 частных домовладений, 6 школ и 4 садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах", - сообщили в КГГА.

Также в столичной администрации рассказали, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Киеве погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, 4 ребенка. За все это время в городе 889 раненых, среди них 241 мирный житель. В том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой.

Напомним, сегодня в Киеве обломки ракеты упали на пятиэтажку на Подоле, в результате пострадали люди, есть погибший.

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