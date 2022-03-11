В пятницу, 11 марта, посольство Турции приняло решение перевестись из Киева в Черновцы.

О решении сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, решение принято с учетом требований безопасности на фоне обстрелов украинской столицы.

"Произошло это, напомним, после фактического провала вчерашних переговоров Лаврова и Кулебы в Анталии", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

К слову, министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров провели переговоры в Анталье. Они продлились более полутора часов.

В ходе встречи, помимо прочего, Кулеба и Лавров обсуждали возможность переговоров Путина и Зеленского.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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