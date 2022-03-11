После провала переговоров Лаврова и Кулебы посольство Турции переедет из Киева в Черновцы.
В пятницу, 11 марта, посольство Турции приняло решение перевестись из Киева в Черновцы.
О решении сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.
По его словам, решение принято с учетом требований безопасности на фоне обстрелов украинской столицы.
"Произошло это, напомним, после фактического провала вчерашних переговоров Лаврова и Кулебы в Анталии", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".
К слову, министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров провели переговоры в Анталье. Они продлились более полутора часов.
В ходе встречи, помимо прочего, Кулеба и Лавров обсуждали возможность переговоров Путина и Зеленского.
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