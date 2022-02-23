Государственный департамент озвучил график американских дипломатов: утром в Украине, ночью в Польше.

Об этом сообщают на сайте ведомства.

Дипломаты США будут продолжать работать во Львове, ночуя в Польше, пока позволяет ситуация в сфере безопасности.

"Сегодня Государственный департамент снова принимает меры по безопасности граждан США, включая наш персонал. По соображениям безопасности сотрудники Госдепартамента, которые находятся во Львове, ночуют в Польше. Наш персонал будет регулярно возвращаться для продолжения дипломатической работы в Украине и предоставления экстренных консульских услуг. Они и дальше будут поддерживать украинский народ и украинское правительство, координируя дипломатические усилия. Преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины против агрессии России непоколебима. Тот факт, что мы принимаем благоразумные меры предосторожности ради безопасности правительственного персонала США и граждан США, как мы это делаем регулярно во всем мире, никоим образом не подрывает нашу поддержку или нашу преданность Украине. Наша приверженность Украине не зависит от конкретного местопребывания", - говорится в сообщении.

Напомним, что основной штат посольства США в Украине перебрался из Киева во Львов еще 14 февраля.

Ранее мы писали, что в Госдепе США продолжают утверждать, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент.

Чем грозит экономике Украины ситуация на Донбассе - смотрите в блоги Олеси Медведевой "Ясно.Понятно"