"В России рубли скоро будут принимать на вес, а не по номиналу". Новое видеообращение Зеленского
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в конце 31-го полномасштабного вторжения России в Украину.
Президент Украины заявил о сплоченности украинского народа.
"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу", - сказал Владимир Зеленский.
Президент добавил, что единственными реакциями, которые получают российские войска от народа Украины, являются ненависть и презрение.
Напомним, что российские оккупанты в захваченных городах пытаются ввести рубль.
Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.
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