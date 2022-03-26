Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам в конце 31-го полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Украины заявил о сплоченности украинского народа.

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают. Отключение нашего телевидения и подключение камлания московских телеведущих, открытки с пропагандой, раздача рублей. Рублей, которые и в России будут скоро принимать на вес, а не по номиналу", - сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что единственными реакциями, которые получают российские войска от народа Украины, являются ненависть и презрение.

Напомним, что российские оккупанты в захваченных городах пытаются ввести рубль.

Сегодня, 26 марта, продолжаются боевые действия в Украине. В нашем онлайне — обстановка в городах и на фронте.

Мы проанализировали, что произошло за месяц войны и когда она может закончиться.

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