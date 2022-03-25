Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение вечером 25 марта. В нем он перечислил украинские победы на этой неделе - удар по кораблям в Бердянске, аэродрому в Чернобаевке и гибель российских военачальников. Из этого Зеленский сделал вывод, что Москве нужно договариваться с Украиной.

"Разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет должен быть гарантирован, территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. А других украинский народ просто не примет", - заявил президент, тем самым ответив, что на требования Кремля признать российский статус Крыма и независимость "ЛДНР" он не пойдёт.

Кроме того, президент сказал, что людям уже начали выплачивать пенсии за апрель: правительство перечислило "Ощадбанку" всю сумму пенсий для Черниговской и Луганской областей. Можно получить на карту или наличными от "Укрпочты". На днях такие "заблаговременные" выплаты будут по всему государству.

Также сказал, что по программе "єПідтримка" выплатили уже больше 20 млн для людей, которые потеряли работу в областях, охваченных боевыми действиями. А правительство готовит дополнительную программу помощи для переселенцев.

Ранее "Страна" писала, что в ночь с 24 на 25 марта президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинцам. В нем он рассказал, что присвоил звание "Город-герой" Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский не ставил вопрос о предоставлении Украине членства в НАТО, выступая в четверг по видеосвязи перед участниками саммита альянса в Брюсселе.