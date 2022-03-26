Оккупанты пытаются вводить в Херсонской области российские рубли в оборот. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

"По данным следствия, на территории города Геническ Херсонской области оккупанты выдают местным жителям вероятные деньги - рубли. Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тысяч на одного человека". - сообщает прокуратура.

Говорится, что правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечению их к ответственности.

Скриншот: Facebook, Херсонська обласна прокуратура

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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