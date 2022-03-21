Представители Центрального банка Российской Федерации могут поехать в Украину, чтобы организовать на временно оккупированных территориях рублевое обращение.

Об этом сообщил глава парламентского комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"Стало известно, что Центральный банк срочно закупает 62 новые армейские палатки для своих полевых учреждений. Это специальные воинские подразделения ЦБ, которые занимаются обслуживанием как воинских частей, в том числе ведущих боевые действия, так и организацией денежного обращения на тех территориях, где пока нет стационарных филиалов регулятора", - объяснил Гетманцев.

По его информации, планируется установка двух видов палаток - АПМ-12 и М-10.

"Оба вида всепогодные, и в них могут разместиться до 600 человек. Палатка АПМ-12 может использоваться также для размещения складов, силовых энергетических установок и прочего оборудования. Эти данные свидетельствуют о скором возможном десанте – батальон сотрудников ЦБ, примерно в 300 человек", - добавил Даниил Гетманцев.

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