Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные страны отключат часть российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT и заморозят активы Центробанка РФ и российских бизнесменов.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщает в Twitter.

"Во-первых, мы обязуемся исключить определенное количество российских банков из SWIFT. Это остановит их деятельность по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт.

Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это заморозит его транзакции. И это сделает невозможным ликвидацию активов Центробанком", - рассказала глава Еврокомиссии.

Кроме того, Германия и ее западные союзники решили исключить некоторые российские финансовые учреждения из сети банковских коммуникаций Swift.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт в Берлине, пишет издание Spiegel.

Решение приняли США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Комиссия ЕС и Германия.

Исключение из международной платежной системы Swift считается одной из самых жестких санкций.

По данным издания, западные союзники теперь согласились пойти по этому пути для некоторых банков.

Напомним, что лидеры США, Франции, Германии, Италии и глава Еврокомиссии до конца дня обсудят вопрос об отключении России от SWIFT.

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