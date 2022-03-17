Падение курса рубля привело к тому, что россияне начали массово скупать драгоценные металлы – золото, серебро, платину и все остальное.

Как пишут местные СМИ, очереди за золотом формируются уже с пяти утра (в Москве сейчас всего несколько точек, где можно купить драгметаллы). Покупают все, даже в виде мелких монеток.

Напомним, Bloomberg описал три сценария возможного дефолта России. Наиболее вероятен дефолт по сценарию погашения долларовых облигаций в рублях (именно так и обещает сделать правительство РФ). Облигации, проценты по которым должны быть выплачены 16 марта, этого не предусматривают, поэтому большинство инвесторов сочтут это дефолтом.

Как писала "Страна", Россия отказывается выполнить требование Международного уголовного суда ООН и остановить войну в Украине, которая продолжается уже 22-й день.

"Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что реально происходит на полях сражений и с переговорами.