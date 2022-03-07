По состоянию на 18:00 по московском времени (17:00 по Киеву) курс доллара на рынке Forex составил 150 российских рублей и продолжил расти. Это рекордный обвал российского рубля по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex.

К вечеру доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.

4 марта Банк России понизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.

ЦБ приостановил торги на всех рынках Московской биржи до 9 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне войны в Украине цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, впервые в истории превысила $3 000 за 1 тыс. куб. м. Растет также и цена на нефть.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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