Министр обороны Алексей Резников опубликовал воззвание к российским солдатам. За сдачу в плен он предлагает 5 миллионов рублей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь к российским солдатам и офицерам.

Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись.

Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах.

Мы гарантируем вам полную амнистию и финансовую компенсацию, если вы добровольно сложите орудие.

Украина – цивилизованная страна. Все пленные находятся в сохранности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.

У вас есть шанс начать новую жизнь.

Сделайте выбор.

Выходите без оружия с белым флагом.

Скажите кодовое слово – "миллион".

Живите. Обнимите родных.

Для тех, кто продолжит себя вести как оккупант – пощады не будет", - написал Резников.

Он добавил, что за 4 дня войны потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в плену.

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