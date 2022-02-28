В США считают, что Россия намерена взять Киев и добивается прогресса в этой задаче.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

"Наши оценки не изменились: Россия, президент Путин, военные хотят взять Киев, и они продолжают добиваться прогресса", - сказала она.

Между тем мэр Броваров, что в Киевской области, Игорь Сапожко заявил об авианалете на город. По его словам, в результате обстрела есть раненые. Атака была совершена на окраину города. Позже появилось уточнение, что ранения во время обстрела получили шесть человек.

А в самом Киеве метрополитен 28 февраля заработал не только в режиме укрытия, но и в режиме перевозок.

Ранее "Страна" приводила аналитику западных СМИ по поводу того, что дальше ждет Украину и мир. Так, журнал Newsweek высказал мнение, что провал в Украине может поставить мир на грань ядерной войны. И фактически призвал "принести в жертву" Украину ради спасения всего человечества. Для Путина захват Украины, считает издание, станет эндшпилем (заключительная часть шахматной партии, после того как большинство фигур были разменяны в его стремлении восстановить империю).